Lecce, Di Francesco punta la Lazio: il report dell'allenamento
Nella giornata odierna il Lecce, prossimo avversario della Lazio in campionato, si è allenato agli ordini di mister Di Francesco
19.11.2025 18:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Cresce l’attesa in vista del ritorno in campo della Lazio che, domenica 23 novembre, sfiderà il Lecce nella gara in programma alle 18.00 all’Olimpico. Così come i biancocelesti anche i salentini sono tornati ad allenarsi agli ordini di Di Francesco per preparare il match contro la squadra di Sarri.
Questa mattina i giallorossi sono scesi in campo all’Acaya Golf Resort & SPA con il solo Jean che ha svolto lavoro personalizzato.
Ancora assenti i nazionali: Camarda, Coulibaly, Gaspar, Kovac e Tiago Gabriel.
