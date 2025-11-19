Milan, Modric torna ad allenarsi: il punto in vista di Inter e Lazio
19.11.2025 18:45 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
Il Milan si avvicina al derby di Milano contro l'Inter in programma domenica sera alle 20.45, ma non solo. Sabato 29 novembre infatti la squadra di Allegri sfiderà la Lazio in campionato e poi, il 4 dicembre in Coppa Italia.
In particolare, questa mattina hanno fatto rietnro alla base Leao, Pavlovic, Odogu, Nkunku, mentre oggi pomeriggio si è rivisto a Milanello Luka Modric.
All'appello mancano solo quattro calciatori il cui rientro alla base è previsto per la giornata di domani: Saelemakers, De Winter, Athekame e Bartesaghi.