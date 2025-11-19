Coppa Davis | Italia in semifinale: Austria battuta 2-0

L'Italia batte l'Austria 2-0 e approda in semifinale di Coppa Davis: successo targato Berrettini e Cobolli, che superano Rodionov e Misolic

L'Italia inizia bene il suo cammino alle final 8 di Coppa Davis. La squadra capitanata da Volandri batte 2-0 l'Austria e approda in semifinale, in programma venerdì contro il Belgio. In una Bologna infuocata basta il lavoro dei singolaristi: Berrettini supera 2-0 Rodionov, Cobolli si sbarazza con lo stesso punteggio di Misolic, rendendo inutile il terzo confronto riservato al doppio.

Nella prima partita del pomeriggio Berrettini ha la meglio di Rodionov non senza qualche patema. Il primo set inizia con i due giocatori che tengono i rispettivi servizi fino al 4-3 di Matteo, abile a salvare un set point dell'avversario. Nel game successivo l'austriaco va avanti 40-15, ma il rientro del finalista di Wimbledon 2021 e un servizio meno efficace regalano il primo break azzurro, su cui Berrettini costruisce il 6-3 finale. Nel secondo set un'interruzione per un problema tecnico a un faro rimescola le carte. Rodionov conquista un break e si porta sul 5-3, andando a servire per il set: a questo punto Matteo strappa il break e porta l'austriaco al tie break, poi vinto 7-4.

La seconda partita è un assolo di Cobolli. Si parte subito con un break dell'azzurro, molto aggressivo sia al servizio che in risposta a Misolic. Il primo set non è mai in discussione e termina con un comodo 6-1. Anche il secondo set inizia con un break di Cobolli, che poi entra in fase gestione: pochi rischi a servizio e punteggio che scorre senza scossoni fino al 6-3 finale. Venerdì l'Italia è attesa dal Belgio, nella terza semifinale consecutiva di Davis e un precedente proprio contro i belgi nella fase a gironi del 2024 vinto per 2-1.