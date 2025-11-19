Protti parla dell'esordio europeo con la Lazio: il suo ricordo
In occasione del Social Football Summit, Igor Protti ha ricordato il suo esordio nelle coppe europee avvenuto con la Lazio.
19.11.2025 16:30 di Christian Gugliotta
Igor Protti, ex attaccante della Lazio, ha parlato dal palco del Social Football Summit, evento che quest'anno è andato in scena all'Allianz Stadium di Torino.
Tra le altre cose, l'ex centravanti ha parlato del suo esordio nelle coppe europee, avvenuto in Coppa Uefa proprio con la maglia biancoceleste, quando Protti aveva già 30 anni. Queste le sue parole raccolte da Tuttomercatoweb.it.
“Ho pensato al mio esordio in Coppa UEFA contro la Lazio. Però non è stato un ricordo positivo perché sono stato sostituito a causa di un cartellino rosso ad un mio compagno. Però sono stato contento di esordire a 30 anni in una coppa europea".
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.