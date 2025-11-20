La Lazio arriva in NBA: lo scatto che fa impazzire i tifosi
I colori biancocelesti arrivano oltreoceano, ma sarebbe più giusto dire che, in questo momento, si trovano sotto gli occhi di tutto il mondo. La Lazio è arrivata in NBA e a farlo accadere è stato un noto cestista.
Cos’è accaduto? Nella serata di ieri, il profilo ufficiale degli Indiana Pacers, squadra di pallacanestro che milita nell’NBA, il massimo campionato professionistico statunitense e forse del mondo, ha pubblicato sui propri profili social alcune foto ritraenti i propri atleti esaltandone gli outfit.
Uno di loro indossava una maglia familiare: Pascal Siakam, ala degli Indiana Pacers, indossava infatti la maglia della Lazio. In particolare, quella del 1998/99, la stagione antecedente allo scudetto del 2000.
Nei commenti è apoteosi biancoceleste, con decine e decine di tifosi della Lazio che esaltano il cestista e la loro squadra del cuore. Chissà che non possa essere un’occasione per rendersi conto del valore e dell’appeal che il brand Lazio può avere anche al di fuori dell’Italia.
comfort clothes pic.twitter.com/PLhum90E5d— Indiana Pacers (@Pacers) November 19, 2025