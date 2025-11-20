Playoff Italia, le parole di Becali sulla Romania come avversario
Il noto agente, che rappresenta svariati calciatori della Nazionale rumena, ha detto la sua su un possibile match ai playoff tra Italia e Romania
20.11.2025 11:40 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Cresce l’attesa in vista dei sorteggi che riveleranno quale sarà l’avversaria dell’Italia ai playoff. Tra le papabili c’è anche la Romania e, in merito, ecco le parole del noto agente Giovanni Becali ai microfoni di Tuttomercatoweb.com.
“La favorita sarebbe l'Italia in un ipotetico scontro con la Romania anche se la nazionale rumena ha dei valori e potrebbe fare una sorpresa agli azzurri”.
“Un pronostico? Direi 65% Italia e 35% Romania”.
