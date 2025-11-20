Calciomercato Lazio | Insigne si allena e attende la chiamata

Insigne si allena da solo in attesa che la Lazio ottenga il via libera per il suo tesseramento. In ogni caso, andrebbe liberato uno slot dalla lista degli over 22

RASSEGNA STAMPA - Che tipo di mercato potrà permettersi di fare la Lazio a gennaio? La domanda non ha ancora non una risposta. Come riporta il Corriere dello Sport, Lotito non ha ancora rivelato i numeri del bilancio fotografato al 30 settembre, inviati alla Commissione di vigilanza entro la scadenza di lunedì scorso. Non è ancora certo che l’Authority li abbia ricevuti, ma in ogni caso il responso è atteso entro metà dicembre.

Di conseguenza, non è ancora chiaro se la società potrà accontentare Sarri nella sua richiesta di allenare Insigne, che dal canto suo ha rifiutato altre proposte (Parma, Fiorentina) per la Lazio e si sta allenando da solo per farsi trovare pronto per gennaio. Lotito prende tempo: non vorrebbe creare ulteriori frizioni con l'allenatore, ma Fabiani spinge per andare a chiudere per un giocatore più giovane rispetto all'ex capitano del Napoli.

Anche perché prima dell'eventuale tesseramento di Insigne, andrebbe liberato uno slot per gli over 22. L'ingaggio, invece, non sarebbe un problema perché il club può contare sul tesoretto ricavato dalle cessioni di Tchaouna e Casale.