Lazio, Dia via per la Coppa d'Africa: allarme in attacco
RASSEGNA STAMPA - Il ritardo nel recupero di Castellanos e la partenza di Dia per la Coppa d'Africa rischiano di mettere nei guai la Lazio. Il Taty non ce la farà per la gara contro il Lecce e il suo rientro resta incerto per il doppio scontro con il Milan (29 novembre in campionato e 4 dicembre in Coppa Italia). L'argentino tornerà più probabilmente a disposizione per la sfida al Bologna del prossimo 7 dicembre, ma dal 1°dicembre Sarri dovrà fare a meno dell'altro centravanti presente in rosa.
Come sottolinea il Corriere dello Sport, infatti, Dia risponderà alla convocazione, quasi scontata, del Senegal per la competizione continentale e, se il Taty non dovesse tornare in tempo per la gara in Coppa contro i rossoneri o per quella contro i rossoblù, Mau resterebbe solamente con due opzioni in attacco: il partente Noslin e Pedro da falso 9. L'ex Verona, con appena 68 minuti accumulati fin qui in stagione, a seconda del cammino della selezione senegalese in Coppa d'Africa, rischia di dover svolgere il ruolo di vice Castellanos per oltre un mese, nonostante il suo probabile addio a gennaio.
Dia non trova il gol dalla seconda di campionato contro il Verona e la sua stagione, finora, è stata certamente deludente. Tuttavia, in un'annata complicata come quella attuale, iniziata senza alcun tipo di rinforzo, anche la sua assenza rischia di pesare parecchio per Sarri che, a questo punto, dovrà sperare di riuscire a recuperare Castellanos qualche giorno prima del previsto.