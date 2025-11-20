Lazio, Rovella finisce sotto i ferri: tornerà a gennaio
RASSEGNA STAMPA - Il giorno è arrivato: Niccolò Rovella si sottoporrà oggi a intervento chirurgico, presso la clinica privata romana Quisisana, per risolvere la pubalgia che lo attanaglia ormai da mesi.
Come sottolinea il Corriere dello Sport, l'operazione sarebbe potuta avvenire già lo scorso 5 ottobre, all'indomani di Lazio - Torino, ma il regista optò per provare a risolvere il problema con l'ausilio della terapia conservativa. A un mese e mezzo di distanza da quel giorno, non sono arrivati i miglioramenti sperati, e Rovella ha deciso di prendere la decisione più saggia.
Il play finirà, dunque, oggi sotto i ferri e sarà di nuovo a disposizione all'inizio del mese di gennaio. Quando tornerà, la Lazio avrà già fatto a meno di lui per ben quattro mesi.