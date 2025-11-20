Calciomercato Lazio, sfuma un obiettivo dal Belgio: il retroscena

La Lazio era interessata a un trequartista dell'Anderlecht, ma il rinnovo di contratto complica non poco i piani dei biancocelesti...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Saranno settimane calde le prossime in casa Lazio. Dicembre è alle porte e in un battito di ciglia ci si ritroverà catapultati nel mercato di gennaio, una finestra che mai come quest’anno sarà fondamentale per decretare il futuro del club biancoceleste, sia per ambizioni che per piazzamento finale in classifica.

Sarri sogna almeno tre innesti, dopo il blocco del mercato estivo sente di poter pretendere di essere ascoltato. Le sue idee però dovranno trovare un punto d’incontro con le necessità del club, in questo momento con poche disponibilità economiche. La Lazio quindi non potrà spendere cifre modiche e, soprattutto, ha necessità di ringiovanire la rosa da tempo.

La Lazio monitora alcuni profili che possono coniugare le necessità tecniche del mister ed economico-progettuali del club. Uno dei profili attenzionati e in linea con questi aspetti stando a quanto riportato dal Messaggero, era Mario Stroeykens, classe 2004 dell'Anderlecht.

Il verbo è all'imperfetto perché - riporta lo stesso quotidiano - il contratto del trequartista belga è stato rinnovato poche settimane fa e la sua scadenza è slittata al 2028.