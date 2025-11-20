Lazio, aumentano le richieste per Mandas: spunta anche la Serie A

Gennaio sarà il mese delle cessioni. Dopo il blocco dei tesseramenti in estate, la Lazio in inverno sarà costretta a vendere per comprare. Con ogni probabilità, salvo sorprese, il mercato sarà a saldo zero...

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Gennaio sarà il mese delle cessioni. Dopo il blocco dei tesseramenti in estate, la Lazio in inverno sarà costretta a vendere per comprare. Con ogni probabilità, salvo liete sorprese, il mercato sarà a saldo zero: le plusvalenze quindi saranno fondamentali per evitare un nuovo stop il prossimo giugno. Tra i nomi nella lista dei cedibili c'è anche quello di Christos Mandas. È stato lui stesso, insieme al suo entourage, a chiedere di andare via. Sarri, tornato in panchina, in porta è ripartito da Provedel, che era stato scalzato proprio dal greco nella parte finale della scorsa stagione con Baroni.

Con il rilancio dell'ex Spezia, il classe 2001 è finito di nuovo in panchina. Per il suo percorso e la sua crescita deve avere più minutaggio, per questo nelle prossime settimane aspetta di lasciare la Capitale e andare a giocare altrove. Nei mesi scorsi si era interessato soprattutto il Wolverhampton in Premier League, per cui era stata già respinta una proposta in estate. Ora si sarebbe fatto avanti anche il Getafe in Liga.

Ma non solo. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, in vista di gennaio per Mandas si sarebbero informate anche il West Ham e il Bounemouth (che aveva già bussato a Formello per Gila). Per il prossimo mercato estivo, invece, si è fatta avanti la Fiorentina. Per i viola si tratterebbe di un acquisto in prospettiva, vista l'età di De Gea (35), non sempre perfetto in questo inizio di stagione terrificante, e un secondo portiere non all'altezza, come Lezzerini e il giovane Martinelli.

