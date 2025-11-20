Calciomercato Lazio | Accordo con Insigne: le parole di Petrucci

Matteo Petrucci, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per fare il punto della situazione intorno alla rosa di Sarri, tra infortunati, ballottaggi e potenziali rientri in lista. Lo stesso Petrucci, però, si è espresso anche sul mercato parlando di un accordo economico tra la Lazio e Lorenzo Insigne.

CAMPO E BALLOTTAGGI - "Oggi dovrebbe tornare Dia, probabilmente oggi farà solo la parte atletica e domani lo vedremo in campo e me lo aspetto in campo dal primo minuto domenica. Noslin non ha fatto breccia nel cuore di Sarri perchè non ha un ruolo chiaro e non viene considerato completo da Sarri.Per ora non c’è la volontà di reinserire Dele-Bashiru in lista. Utilizzeresti l’ultimo slot disponibile per riavere un giocatore per tre partite, tra l’altro in un ruolo in cui ora sei coperto".

INSIGNE - "Insigne con la Lazio ha trovato l’ok per l’ingaggio per una cifra di poco inferiore ai due milioni, Sarri lo vuole e la Lazio è pronta ad accontentarlo".