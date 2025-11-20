Lazio, Rovella pronto a operarsi: l'arrivo in clinica - VIDEO
Niccolò Rovella è arrivato alla clinica Quisisana per sottoporsi ad intervento chirurgico di risoluzione della pubalgia con cui è alle prese da mesi.
20.11.2025 13:25 di Christian Gugliotta
Fonte: Dal nostro inviato Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it
Dopo diversi mesi alle prese con la pubalgia, Niccolò Rovella è ora pronto a sottoporsi a intervento chirurgico per cercare di risolvere in via definitiva il problema fisico.
Il regista della Lazio ha deciso di operarsi nelle ultime settimane, dopo che la via della terapia conservativa non ha portato agli effetti sperati, e dovrebbe tornare a disposizione di Sarri a inizio gennaio.
Rovella finirà sotto i ferri nella giornata di oggi nella clinica privata Quisisana. Di seguito il video del suo arrivo nella struttura: CLICCA QUI PER IL VIDEO
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.