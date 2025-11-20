Mondiali, sorteggiati i playoff: il percorso dell’Italia
L'urna di Zurigo ha decretato quella che sarà l'avversaria dell'Italia ai playoff di marzo per accedere al prossimo Mondiale.
20.11.2025 13:40 di Christian Gugliotta
La qualificazione dell'Italia al prossimo Mondiale passerà dai playoff. L'urna di Zurigo ha decretato gli accoppiamenti delle diverse nazionali qualificate agli spareggi, che stabiliranno le ultimi selezioni che potranno prendere parte alla prossima rassegna iridata.
La Nazionale di Gattuso, una delle teste di serie di questo sorteggio, dovrà vedersela in semifinale con l'Irlanda del Nord, selezione appartenente alla quarta fascia.
In caso di vittoria, gli azzurri giocherebbero la finale in trasferta e affronterebbero una tra Galles e Bosnia Erzegovina, avversarie nell'altra semifinale del percorso A, con in palio l'accesso alla Coppa del Mondo che si disputerà in Stati Uniti, Messico e Canada.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.