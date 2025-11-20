NEWS | Sinner paga le tasse anche in Italia: la cifra del 2025
20.11.2025 13:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Non solo per essere il tennista italiano più forte degli ultimi anni. Jannik Sinner, spesso, è finito al centro dell'attenzione per la sua decisione di vivere e risiedere a Montecarlo e quindi di non pagare le tasse in Italia. Eppure la verità non è proprio questa. Come svelato da Italia Oggi Sinner è infatti uno dei contribuenti più rilevanti del nostro paese... <<< SINNER >>>
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide