Lazio, Dia o Noslin contro il Lecce? Il pensiero di Mattei

Le parole di Stefano Mattei in vista della gara tra Lazio e Lecce in programma domenica 23 novembre alle 18.00 all'Olimpico

Raggiunto dai microfoni di Radiosei Stefano Mattei ha espresso le sue sensazioni in vista della gara della Lazio che domenica sfiderà il Lecce toccando anche altri temi tra cui quello del mercato di gennaio.

"La Lazio non ha ancora capito qual è il reale obiettivo: c’è un riferimento vicino, la Coppa Italia, e uno lontano, il campionato, per tornare in Europa. Ma è prematuro parlane ora stando agli obiettivi stagionali e l’obiettivo lontano è quello più difficile da raggiungere".

"Domenica, viste le condizioni di Dia, farei giocare Noslin. Poi andrà valutata la situazione di Cancellieri, perché il suo infortunio era sì importante, ma non da lasciarlo fuori per due mesi. Il problema degli infortunati è serio, perché su questo tema c’è sempre poca chiarezza. Isaksen l’altro giorno ha speso tanto in nazionale, quindi Cancellieri avrebbe fatto comodo contro il Lecce. Bisogna dare anche la possibilità a questi ragazzi di poter rifiatare, perché non possono dare il 100% ogni settimana".

"Io sono abituato a dire la verità ai tifosi della Lazio, non racconto le favole come fa qualcuno: in questo momento la squadra è da 8°-12° posto, metà classifica; il tutto è accentuato dalla assenze che in questa rosa pesano più di quanto potrebbero pesare in altre squadre, visto che hanno rose più lunghe".

"Se venderei Isaksen per 20 milioni o più a gennaio? Sì, troppo discontinuo e segna poco. Chiaro che in un’altra situazione lo terrei per alternarlo con Cancellieri ma se alla Lazio serve sacrificare qualcuno, si potrebbe anche fare".

