Lazio | Lecce cruciale, poi la Coppa Italia: l'analisi di Cardone

Il giornalista de La Repubblica Giulio Cardone ha analizzato il momento dei biancocelesti in vista dei prossimi impegni di campionato e Coppa Italia

Raggiunto dai microfoni di Radiosei il giornalista de La Repubblica Giulo Cardone ha detto la sua in vista della gara contro il Lecce ma anche dei prossimo impegni della Lazio come la sfida di Coppa Italia contro il Milan.

"Col Lecce devi vincere, poi ci sarà il Milan anche in Coppa Italia e comincerà un periodo importante. Gara cruciale domenica, una delle tante finali che ci propone il campionato".

"La novità è il ritorno tra i convocati di Tavares, che dubito giocherà dal 1'. Hysaj è uscito per infortunio con l’Albania ma non dovrebbe avere nulla di grave".

"Uno dei temi riguarda chi giocherà a sinistra, ora Pellegrini sta meglio, si sta allenando bene. Basic-Vecino? La formazione contro il Lecce sarà illuminante in questo senso, capiremo meglio le gerarchie del tecnico. Rovella? Se torna come Zaccagni ci mettiamo la firma. Ad ogni modo si sono persi due mesi, da settembre ad oggi che si opera; ma l’importante che torni bene. Taty torna tra Milano e Bologna".

"La Coppa Italia, rispetto allo scorso anno in cui incontrammo il Napoli che schierò 11 riserve, ci vedrà sfidare Allegri col suo Milan che ha solo questa coppa e il campionato; è vero che anche il Napoli non aveva la Champions ma Conte fece una scelta netta a favore del campionato mentre Allegri non sarà della stessa idea. Il Milan ha una storia abbastanza maledetta con la Coppa Italia che non vince da tempo e Allegri vuole vincere, lo sappiamo".

