Italia, Gattuso presenta l'Irlanda del Nord: il commento del ct

Il commissario tecnico Gennaro Gattuso ha commentato l'esito del sorteggio di Zurigo che metterà la sua Italia contro l'Irlanda del Nord

L'Italia affronterà l'Irlanda del Nord nella semifinale playoff di Qualificazione dei Mondiali, come emerso dalle urne di Zurigo. Un esito che, intervenuto ai microfoni di Rai Sport, il commissario tecnico Gennaro Gattuso ha commentato con queste parole.

"Dobbiamo commentare solamente l'Irlanda del Nord. Galles e Bosnia sono squadre differenti, ambienti differenti. La testa però è all'Irlanda, una squadra che è alla nostra portata. Ce la giochiamo in una partita secca, sono forti fisicamente, vanno sulle seconde palle. Dovremo fare una grande partita, ma ce la possiamo giocare. Il Galles è una squadra dura, lo stadio spinge, lo stesso avviene in Bosnia, dove non ci sono strutture all'avanguardia e possono mettere in difficoltà gli avversari".

"Dove giochiamo la semifinale? Ne abbiamo parlato, è venuto fuori Bergamo e vediamo se ci riusciremo. Ora ci riprendiamo dalla figuraccia di domenica. L'idea è di andare a trovare chi gioca all'estero e fare lo stesso con gli italiani. Poi speriamo che ci diano una data, l'importante è stargli vicino e palare con loro, stare a contatto e non vivere solo il calcio. I margini di manovra per uno stage? Ho parlato anche con Montella, forse in Turchia si fermerà il campionato, ma giocheranno le competizione europee. Speriamo di fare lo stesso, tre giorni a disposizione non sarebbero male".