Lazio, Parisi o Martin per il post Tavares? L'idea di Agostinelli

L'ex calciatore della Lazio Andrea Agostinelli dice la sua su Parisi e Martin, papabili sostituti di Nuno Tavares sulla corsia mancina.

Intervenuto ai microfoni di radiosei, l'ex calciatore biancoceleste Andrea Agostinelli si è espresso sul tema mercato.

In particolare, il futuro di Nuno Tavares era al centro della discussione. In riferimento al suo possibile sostituto, Agostinelli ha parlato dei profili di Fabiano Parisi e Aaron Martin. Ecco di seguito le sue parole:

“Aron Martin è un buon giocatore, l’ha dimostrato. Penso che la Lazio abbia anche Parisi della Fiorentina come eventuale obiettivo per prendere il posto di Tavares".

Poi ha continuato: "Lo spagnolo ha esordito molti anni fa, ha maturato esperienza e maturità, ha giocato in squadre come l’Espanyol ed il Magonza, ha una buonissima tecnica, è agile, con le debite proporzioni è un profilo di terzino alla Jordi Alba. Ha predisposizione all’assist, ma è uno di quelli che piace a Sarri perchè sa fare entrambe le fasi. Ha 28 anni, non è giovane ovviamente”.