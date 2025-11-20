Italia in finale? In Galles esultano: le parole di Ledley e Roberts

Il percorso dell'Italia è ormai delineato. Il prossimo avversario sarà l'Irlanda del Nord, mentre in un'ipotetica finale Gattuso e i suoi dovranno vedersela contro Galles o Bosnia. Joe Ledley, ex centrocampista del Galles, si è espresso in merito a una possibile finale contro l'Italia. Ecco di seguito le sue parole riportate da TMW:

"La Bosnia è la squadra con il punteggio più alto contro cui avremmo potuto giocare nel primo turno. Andando in finale, se dovessimo vincere, giocare in casa sarebbe un enorme vantaggio, che si tratti dell'Irlanda del Nord o dell'Italia. L'Italia non è più la stessa squadra di prima, ha perso contro la Norvegia 4-1. Due sfide casalinghe, non credo che possiamo lamentarci. Al Cardiff City Stadium può succedere di tutto".

Inoltre anche l'ex attaccante del Galles ed oggi allenatore Iwan Roberts ha espresso un parere favorevole su una possibile sfida contro gli Azzurri in finale: "Se battessimo la Bosnia, ora sappiamo che in finale affronteremo l'Italia o l'Irlanda del Nord, nello stesso stadio. Quindi questo è un bonus enorme per noi. Forse due partite casalinghe nei play- off, semifinale e finale, non avremmo potuto chiedere di meglio".