Lazio, Rovella si è operato: il comunicato sulle sue condizioni
Nicolò Rovella si è operato per risolvere la pubalgia dopo un periodo di terapia conservativa portato avanti da fine settembre. La Lazio ha comunicato le sue condizioni dopo l'intervento
20.11.2025 20:05 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Nicolò Rovella si è operato per risolvere la pubalgia. La Lazio, attraverso un comunicato ufficiale, ha spiegato le sue condizioni dopo l'intervento. Di seguito la nota.
"Questa mattina il tesserato Nicolò Rovella è stato sottoposto a un intervento chirurgico per una Groin Pain bilaterale, risultata refrattaria alle terapie conservative.
L’operazione è perfettamente riuscita.
L’atleta osserverà alcuni giorni di riposo, per poi riprendere con gradualità il programma riabilitativo predisposto dallo staff medico, finalizzato a un recupero quanto più rapido ed efficace possibile".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.