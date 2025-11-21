Lazio | Guendouzi, il Sunderland fa sul serio: cifre e dettagli

Il Sunderland, dopo la conferma di Le Bris, si muove sul serio per Guendouzi: la Lazio ha fatto sapere al club inglese quanto chiede per il cartellino

CALCIOMERCATO LAZIO - Fino a oggi si sono alternate solo delle voci che hanno più o meno preoccupato l'ambiente biancoceleste, ma adesso qualcuno sembrerebbe pronto a fare sul serio. La situazione della Lazio, d'altronde, è nota: la dirigenza rischia di avere il mercato a saldo zero a gennaio, bisognerà attendere la sentenza della nuova commissione, ma in ogni caso durante la prossima sessione sarà costretta a fare delle cessioni per evitare un nuovo blocco a giugno. Motivo per cui la rosa biancoceleste diventa un terreno appetibile a tutti gli sciacalli del mercato: quelle squadre a caccia di occasioni per rinforzarsi in un mercato solitamente molto esoso.

IL SUNDERLAND VUOLE GUENDOUZI - La Lazio lascerà a Sarri il veto sulle cessioni, ma ogni decisione avrà una logica conseguenza. Senza far partire dei big difficilmente si potrà fare mercato e questo il tecnico lo sa bene, così come lo sanno bene quelle squadre che stanno studiando da vicino il materiale a disposizione del Comandante. Tra queste c'è il Sunderland di Le Bris che proprio nelle scorse ore ha confermato di essersi mosso per Matteo Guendouzi: "Abbiamo ancora contatti con diversi giocatori, Mattéo è uno di questi. Ho lavorato con lui in passato quando eravamo al Lorient, quindi anche adesso ci sentiamo".

IL VALORE DI GUENDOUZI - La Premier League è forse il campionato al quale il centrocampista francese è più legato. Con la maglia dell'Arsenal, quando era ancora un giovane in rampa di lancio, si era contraddistinto per ottime prestazioni sotto la gestione Emery. In Inghilterra può esprimersi ai suoi ritmi e in ambienti congeniali al suo carisma e alla sua attitudine. Per lasciarlo partire dalla Lazio, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, serviranno però 30 milioni di euro. Una spesa importante per potersi assicurare uno dei giocatori chiave della squadra biancoceleste, ma perfettamente nelle corde del campionato più ricco del mondo.

IL SUNDERLAND HA GRANDI AMBIZIONI - In estate la Lazio aveva ceduto Tchaouna al Burnley, intascando quasi 16 milioni di euro, nel frattempo il Sunderland si rinforzava da neopromossa diventando una delle squadre che hanno speso di più nella campagna trasferimenti estiva: circa 190 milioni di euro. IL direttore sportivo Ghisolfi, ex Roma, ha costruito una rosa pronta per il grande salto nel massimo campionato inglese, andando anche oltre le aspettative di chi la vedeva pronta a una salvezza tranquilla. Oggi i 'Black Cats' sono quarti in classifica, in piena zona Champions a soli tre punti dal Manchester City. La partenza è stata formidabile, ma servirà ancora di più per confermarsi e quel di più potrebbero trovarlo in Matteo Guendouzi.