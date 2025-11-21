Calciomercato Lazio, spunta un nuovo nome: di chi si tratta
CALCIOMERCATO LAZIO - Gennaio non è più così lontano, saranno settimane caldissime quelle che verranno per il mercato della Lazio che, al momento, sarà a saldo zero. La società valuta, studia diversi profili. Durante la trasmissione ‘Morning Lazio’, a Radio Laziale, è stata lanciata una nuova pista di mercato: Nicolò Fagioli è stato proposto alla Lazio.
Nel dettaglio, la trattativa va ancora impostata, ma il nome proposto piace. Il giocatore non si opporrebbe all'eventuale trasferimento, anzi. C'è il gradimento di Sarri, il suo innesto aggiungerebbe qualità a centrocampo. Il classe 2001 non sta trovando molto spazio a Firenze, è un calciatore che può muoversi nella sessione invernale. La situazione è in evoluzione.
