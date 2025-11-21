Calciomercato Lazio | Ilic, spunta un possibile scambio

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio sta attendendo che la sentenza della nuova commissione per scoprire che tipo di mercato potrà fare a gennaio. Se i biancocelesti avranno rispettato il parametro dell'indice del costo del lavoro allargato (oggi 80%, ma che in estate diventerà 70%) allora avranno la possibilità di muoversi liberamente, altrimenti saranno costretti a farlo a saldo zero. In entrambi i casi, però, le cessioni saranno necessarie per aggiungere liquidità in cassa e ottimizzare l'assenza degli introiti UEFA, presenti nell'ultima semestrale.

TRE NOMI PER SARRI - Sarri, intanto, attende novità da parte della dirigenza. Avrà il veto sulle cessioni, ma necessità anche di acquisti per rinforzare la rosa. I nomi sul tavolo sono due: Ivan Ilic e Lorenzo Insigne, al quale si aggiunge anche quello di Nicolò Fagioli come svelato da Radio Laziale. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Messaggero, per quanto riguarda il centrocampista serbo la Lazio starebbe studiando una possibile mossa per evitare una spesa importante e assicurarsi un'entrata che garantirebbe qualità in quella zona del campo.

SCAMBIO TRA NOSLIN E ILIC - Nell'edizione odierna, infatti, il quotidiano fa sapere che da Formello starebbe prendendo quota l'ipotesi di un possibile scambio con il Torino che riporterebbe TIjjani Noslin al servizio di Marco Baroni e Ilic nella Capitale. Da Formello ci starebbero riflettendo. Il trasferimento dell'esterno olandese in granata potrebbe permettere almeno di rientrare della spesa o, addirittura, di piazzare una plusvalenza, riuscendo comunque a portare a Maurizio Sarri il profilo di cui ha bisogno per rinforzare il proprio centrocampo.

