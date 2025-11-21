Lazio, sfida al Lecce: Basic spiega la preparazione alla gara
Ora il Lecce. Al rientro dalla sosta la Lazio ospiterà all'Olimpico la squadra di Di Francesco. Per l'occasione, il centrocampista biancoceleste Toma Basic ha parlato della gara e di come la sta preparando Sarri.
21.11.2025 12:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Ora il Lecce. Al rientro dalla sosta la Lazio ospiterà all'Olimpico la squadra di Di Francesco. Per l'occasione, il centrocampista biancoceleste Toma Basic all'interno del match program ha parlato della gara e di come la sta preparando Sarri.
Di seguito le sue parole: "Abbiamo sfruttato la sosta per recuperare energie fisiche e mentali. Stiamo lavorando in maniera specifica sul Lecce, vogliamo rialzarci dopo l'Inter".
"Sarri ci ha detto più volte che la partita contro i salentini sarà importante, come se fosse una finale di Champions League. Per questo daremo tutto per vincere".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.