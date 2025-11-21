PRIMAVERA | Lazio, cresce Sulejmani: parla il suo agente
Vittorio Sabbatini, agente tra gli altri di Flavio Sulejmani, attaccante della Lazio Primavera, ha parlato del percorso del classe 2005, ora allenato da Punzi.
21.11.2025 12:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com ha parlato l'operatore di mercato Vittorio Sabbatini, agente tra gli altri di Flavio Sulejmani, attaccante della Lazio Primavera. Il procuratore ha parlato del percorso del classe 2006, ora allenato da Punzi.
Di seguito le sue parole: "Sulejmani sta facendo molto bene, si sta distinguendo. Sta dando una grande impronta alle prestazioni di tutta la squadra, che ha realizzato otto gol e di questi tre li ha fatti fare e tre li ha realizzati lui".
"E' un calciatore molto interessante. Se non ci saranno grandi intoppi può fare un percorso di sviluppo molto interessante".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.