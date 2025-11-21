Lazio, Dele-Bashiru rientra in lista: il punto su La Repubblica
21.11.2025 12:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
RASSEGNA STAMPA - Deciso il futuro di Dele-Bashiru, almeno secondo quanto riportato da La Repubblica. Il centrocampista nigeriano oggi dovrebbe rientrare nella lista Serie A della Lazio.
La decisione arriverebbe a pochi giorni dalla gara contro il Lecce al rientro dalla sosta, come scrive lo stesso quotidiano. Dele-Bashiru era stato tolto dall'elenco a fine settembre, prima della partita contro il Genoa, per fare spazio a Basic.
Ora, con ogni probabilità, dovrebbe prendere il posto di Rovella, operato per la pubalgia: per l'ufficialità però bisogna attendere il comunicato della società. Sarebbe il secondo e ultimo cambio della Lazio in questa stagione.