Il giornalista de La Repubblica ha fatto il punto sulla situazione degli infortunati della Lazio e anche delle scelte in vista della gara contro il Lecce
21.11.2025 14:00 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Lazio, Dele in lista e le scelte di Sarri: il punto di Cardone

Nel suo consueto appuntamento ai microfoni di Radiosei il giornalista de La Repubblica Giulio Cardone ha fatto il punto della situazione sugli infortunati della Lazio e anche sulle scelte di mister Sarri in vista della gara contro il Lecce.

"Dele-Bashiru tornerà in lista, credo proprio oggi, al posto di Rovella. Ci sarà quindi un giocatore in più a disposizione di Sarri, almeno fino alla Coppa d’Africa". 

"Castellanos sta meglio, procede bene il suo recupero e voleva anche un po’ bruciare le tappe; voleva esserci con il Lecce ma è stato frenato. Rientro rimandato alla sfida col Milan, Cancellieri tornerà col Bologna".

"Le scelte contro il Lecce? Provedel tra i pali, poi Marusic, Gila, Romagnoli e Pellegrini anche se resta il dubbio di vedere Lazzari a destra; in mezzo al campo Guendouzi, Cataldi e Basic nonostante il ballottaggio con Vecino e davanti, Isaksen, Dia che oggi fa il primo allenamento dopo gli impegni con la Nazionale e Zaccagni; non escludo a priori l’impiego di Noslin al posto di Dia".

"Interesse concreto del Sunderland per Guendouzi, confermato dallo stesso tecnico degli inglesi. Non è una squadra che fa le coppe o che ha un prestigio particolare, quindi il francese attende offerte da altri club. La Lazio chiede 25-30 milioni; grave danno tecnico la sua cessione ma il club ha bisogno di soldi".

