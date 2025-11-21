Moggi e il passaggio di Nesta dalla Lazio al Milan: il racconto

Alessandro Moggi, procuratore a capo della Gea World S.p.A, è tornato a parlare del trasferimento di Alessandro Nesta dalla Lazio al Milan e non solo.

Lunga intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb.com per Alessandro Moggi, procuratore a capo della Gea World S.p.A. Tra i tanti racconti, l'agente è tornato a parlare del trasferimento di Alessandro Nesta dalla Lazio al Milan e non solo. Di seguito le sue parole.

"Il trasferimento che mi ha dato più soddisfazione? Potrei dire l'annata in cui portai negli ultimi due giorni di mercato Nesta al Milan dalla Lazio e Di Vaio alla Juventus dal Parma. Numeri totalmente differenti rispetto a quelli attuali, ma erano due giocatori di grandissimo livello portati a due club prestigiosi in ore concitate. Nesta fu un ottovolante di emozioni: prima sì, poi no, poi non posso, poi sì… Berlusconi mi ha chiamato e la chiudemmo in una sessione anomale che terminò di sabato all'ora di pranzo, non so perché".

"Un aneddoto che ricordo con simpatia è con l'allora direttore sportivo del Siena Nelso Ricci. Andai lì per una riunione di mercato, aveva bisogno di un esterno, ma non aveva specificato se un terzino o un calciatore più offensivo. Io gli proposi Sesa del Napoli, ma lui capì Cesar della Lazio. Ci mettemmo d'accordo, poi il pomeriggio mi mandò il contratto, ma naturalmente quello non era uno dei miei clienti. Fu divertente questa cosa".