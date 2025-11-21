Uruguay, le parole del loco Bielsa dopo il pesante ko contro USA
Dopo il pesante ko incassato dall’Uruguay contro gli Stati Uniti, che si sono imposti con un sonoro 5-1, molti erano convinti che il ct Marcelo Bielsa fosse pronto a dare le sue dimissioni soprattutto dopo la convocazione di una conferenza stampa serale al Museo del Fùtbol.
Al contrario il ct argentino ha ribadito che proseguirà il suo lavoro alla guida della Celeste: “Perdere 5-1 è qualcosa che fa vergognare, ma si analizza, si riflette e si va avanti. Il progetto continua così com’è fino alla Coppa del Mondo”.
“Ci sono persone tossiche che vedono solo errori, che non sono mai soddisfatte. Io lo vivo come un karma. Non ci piace vincere, abbiamo più paura di perdere che gioia nel vincere”, queste le sue parole.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.