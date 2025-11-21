Lazio, Basic sogna il Mondiale con la Croazia: le sue parole
21.11.2025 13:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
In vista di Lazio - Lecce, Toma Basic ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni ufficiali della società e riportata nel match program. Oltre a parlare della sua stagione con la maglia biancoceleste, si è anche espresso sulla possibile convocazione con la Croazia per il Mondiale.
Di seguito le sue parole: "La Croazia? In questo momento la mia priorità è solo fare bene con la Lazio, però so che se continuerò a giocare con continuità potrebbe nascere un'opportunità anche in chiave Mondiale".
"Ovviamente non dipenderà soltanto da me, io posso solo continuare a lavorare duramente ogni giorno".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.