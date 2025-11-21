Lazio, senza qualità è difficile! La spiegazione di Prandelli
Cesare Prandelli, oltre a parlare del percorso della Nazionale di Gattuso verso il Mondiale, ha anche detto la sua sul lavoro in panchina di Sarri alla Lazio.
Lunga intervista ai taccuini de Il Messaggero per Cesare Prandelli. L'ex ct della Nazionale, oltre a parlare del percorso degli azzurri di Gattuso verso il Mondiale, ha anche detto la sua sul lavoro in panchina di Sarri alla Lazio.
"Sarri? Ha modificato qualcosa e ha trovato gioco e continuità ma senza giocatori di qualità è complicato. E il blocco del mercato ha inciso tantissimo".
