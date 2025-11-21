Lazio, Dele-Bashiru rientra in lista? La spiegazione di Abbate
Dele-Bashiru in bilico. Nelle prossime ore sarà presa una decisione sull'eventuale rientro nella lista Serie A della Lazio del centrocampista nigeriano, che era stato tolto a fine settembre per fare spazio a Basic.
21.11.2025 14:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Dele-Bashiru in bilico. Nelle prossime ore sarà presa una decisione sull'eventuale rientro nella lista Serie A della Lazio del centrocampista nigeriano, che era stato tolto a fine settembre per fare spazio a Basic.
Sulla questione si è espresso il giornalista de Il Messaggero Alberto Abbate, intervenuto in collegamento a Radio Laziale. Di seguito le sue parole.
“Dele-Bashiru rientra in lista? Ci sarà una riunione, non è stato deciso nulla. Oggi pomeriggio si vedranno Fabiani e Sarri, non è scontato nulla. Oggi sicuramente non verrà inserito, al massimo domani”.