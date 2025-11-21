Lazio, Dele-Bashiru rientra nella lista Serie A: tutti i dettagli

La Lazio ha preso una decisione sul possibile reintegro in lista di Dele-Bashiru. Con ogni probabilità dovrebbe prendere il posto di Rovella nell'elenco dei giocatori disponibili per la Serie A.

Scelta fatta. La Lazio si prepara a utilizzare il suo secondo e ultimo cambio in questa stagione per reintegrare in lista Dele-Bashiru. Con ogni probabilità dovrebbe prendere il posto di Rovella, che si è operato giovedì per risolvere la pubalgia e ne avrà per circa quaranta giorni. La comunicazione dovrà avvenire entro le 12 di sabato, il giorno precedente alla prossima partita contro il Lecce.

Il nigeriano era stato escluso dopo il derby del 21 settembre, il suo posto l’aveva preso Basic. Fino a quel momento non aveva convinto Sarri, che visto il suo infortunio aveva deciso di tagliarlo. Ora è pienamente ristabilito: questa settimana è tornato ad allenarsi in gruppo e domenica sarà convocato.

Dopo di che aspetterà notizie dalla Nigeria, che potrebbe convocarlo per la Coppa d'Africa. In quel caso il centrocampista partirebbe a dicembre per tornare solo a gennaio. Nuove modifiche alla lista si potranno fare durante il prossimo mercato invernale, dove i cambi saranno liberi. Da febbraio in poi, però, la Lazio non potrà più effettuare sostituzioni, se non per i portieri.