Lazio, obiettivo San Siro: il dato aggiornato sui biglietti
Mancano ancora otto giorni alla sfida tra Milan e Lazio, in programma sabato 29 novembre, ma la risposta dei tifosi biancocelesti è già importante
21.11.2025 17:00 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
La Lazio è pronta a tornare in campo dopo la pausa per le Nazionali. La squadra di Sarri sfiderà prima il Lecce e poi volerà a San Siro per la gara contro il Milan in programma sabato 29 novembre alle 20.45.
Nonostante manchi ancora più di una settimana alla sfida contro la squadra di Allegri i tifosi hanno già risposto presente per la sfida.
Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, sono ben 1.807 i biglietti staccati fino ad ora con ancora 8 giorni a disposizione per puntare a un settore ospiti sold out.
