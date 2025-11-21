Stage pre-playoff? L'Italia tra Gattuso, FIGC e diritti TV

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

L'idea dello stage azzurro prova a prendere forma tra la buona volontà della Lega Serie A e le esigenze tecniche di Gennaro Gattuso, impegnato a preparare al meglio la Nazionale in vista dei playoff mondiali di marzo. L’obiettivo del ct è chiaro: ritrovare il gruppo prima delle due sfide decisive, lavorare su tattica e idee ma soprattutto coesione, e ridurre il lungo distacco tra l’ultima partita di novembre e il raduno pre-gara di fine marzo. L’idea dello stage nasce dallo staff azzurro e trova un appoggio immediato in Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, che ha garantito massima disponibilità: per lui la Nazionale va aiutata perché andare ai Mondiali è un obiettivo condiviso da tutto il movimento calcistico italiano.

Ma la disponibilità politica non basta. Il vero ostacolo è il calendario: tra impegni di Coppa Italia, turni ravvicinati di campionato e i vincoli contrattuali con i broadcaster, liberare i giocatori per un ritiro non è semplice. Simonelli ieri ha spiegato che la Lega può intervenire sugli orari delle partite per agevolare il ct, ma non può oltrepassare i limiti imposti dai contratti TV. Per questo la FIGC valuta una finestra a inizio febbraio, anche se per Gattuso non sarebbe la soluzione ideale: troppo distante dai playoff per incidere davvero.

Lo stage perfetto, secondo il ct, sarebbe invece a marzo, subito prima delle gare. Tuttavia ciò richiederebbe spostare un turno di campionato ad aprile, operazione possibile solo se tutte le squadre italiane venissero eliminate dalle coppe europee. In caso contrario, l’intasamento del calendario renderebbe impossibile ogni modifica. Così, tra ottimismo e realtà, lo stage di Gattuso resta un progetto tanto utile quanto complicato da realizzare.