Lazio, Sarri non parlerà in conferenza stampa prima del Lecce
Niente conferenza stampa alla vigilia. Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri non parlerà in conferenza stampa nella giornata di domani prima della gara contro il Lecce, in programma domenica alle ore 18 all'Olimpico.
21.11.2025 16:25 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Si avvicina il ritorno della Serie A. Terminata la sosta per le nazionali, sabato inizierà il dodicesimo turno di campionato.
La Lazio ospiterà il Lecce di Di Francesco all'Olimpico: la gara è in programma domenica alle ore 18.
Alla vigilia della partita, però, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri non parlerà in conferenza stampa nella giornata di domani, come comunicato dalla società.
