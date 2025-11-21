Napoli, Conte deve fare come Mihajlovic: Braglia non ha dubbi

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex portiere Simone Braglia ha detto la sua sulla situazione in casa Napoli citando Sinisa Mihajlovic.

L'ex portiere Simone Braglia è intervenuto ai microfoni di TMW Radio e si è espresso sulla situazione in casa Napoli, con Conte che - secondo Braglia -dovrebbe dare un messaggio diverso ai propri giocatori, come fece Mihajlovic anni fa. Di seguito le sue parole.

"Se è vero quello che è venuto fuori sui giornali, che i giocatori si sono lamentati, il presidente non deve licenziare Conte, anche se lui vuole dare le dimissioni. Gliela darebbe vinta ai giocatori".

"Faccia vedere quel video di Mihajlovic, quando disse a suo tempo che la fatica è di quelli che vanno in miniera o degli operai che si svegliano presto e fanno fatica ad arrivare alla fine del mese".