Lazio, è il miglior Basic? Lui è sicuro: ecco cos'ha detto
Basic è rinato. Con il reinserimento in lista a settembre, il croato si è guadagnato il posto da titolare inamovibile al centro della Lazio. Non è mai stato meglio, ora è davvero in grande forma.
21.11.2025 19:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Basic è rinato. Con il reinserimento in lista a settembre, il croato si è guadagnato il posto da titolare inamovibile al centro della Lazio. Non è mai stato meglio, ora è davvero in grande forma.
Lui stesso ha parlato del livello delle sue prestazione all'interno del match program per la partita contro il Lecce. Di seguito le sue parole.
"Se stiamo vedendo il miglior Basic? Si, anche se c'è sempre modo per crescere e migliorare con il tempo. Ecco perché non voglio dire che quello attuale sia il miglior Toma".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.