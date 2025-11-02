Lazio, missione Cagliari: la società ricorda il capolavoro di Felipe Anderson - VIDEO

La Lazio domani tornerà in campo contro il Cagliari, nella partita che chiuderà la decima giornata di Serie A. Alle 20.45, presso lo Stadio Olimpico di Roma, i biancocelesti cercheranno tre punti importanti per rialzarsi dopo l'amaro pareggio maturato a Pisa. 

IL RITORNO ALL'OLIMPICO - Un appuntamento che riporterà anche i tifosi a contatto con la squadra, in un impianto che ospiterà circa 40.000 persone vogliose di far sentire la propria passione a Maurizio Sarri e ai suoi ragazzi, dopo il divieto che gli ha immpedito di seguire la squadra in trasferta in Toscana, nonostante i biglietti già venduti.

IL GOL DI FELIPE ANDERSON - Per l'occasione, la Lazio ha deciso di fare un piccolo salto nel passato, ricordando uno dei gol più belli segnati dalla squadra biancoceleste contro i sardi e la scelta è ricaduta sul capolavoro di Felipe Anderson segnato il 26 ottobre del 2016. L'esterno brasiliano, su un cross respinto dalla difesa del Cagliari, stoppa la sfera, punta la retroguardia e a tu per tu con il portiere calcia sul primo palo beffando il portiere. 