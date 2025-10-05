Lazio - Torino, il rigore e l'intervento del Var: la moviola di Calvarese - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ha fatto molto parlare l'arbitro di Lazio-Torino, Piccinini, e soprattutto la lunga revisione al monitor prima di concedere il calcio di rigore alla Lazio per il fallo di Coco su Noslin. Dell'azione ha parlato anche Gianpaolo Calvarese sul proprio profilo Instagram. L'ex arbitro ha analizzato l'episodio, dando un proprio giudizio sulla decisione da prendere. Ecco le sue parole:

"È davvero un episodio complesso. Devo ammettere che sul live ho pensato 'Calcio di rigore netto', e anche dal primo replay ho avuto la stessa sensazione. Il calciatore del Torino, disinteressandosi del pallone, andava in una direzione completamente perpendicolare verso il calciatore della Lazio. Infine, passa un ultimo replay da una stretta dove si evidenziano due elementi fondamentali: il contatto è basso, non è alto, e non è di grande entità. E il secondo: Noslin, prima ancora del contatto, struscia il piede a terra. Concludendo, data la complessità dell'episodio, avrei accettato di buon grado il fischio dell'arbitro, ma mi sembra eccessivo il richiamo al monitor da parte del Var".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.