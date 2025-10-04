Lazio, Cataldi: "Nazionale? È un dispiacere della mia carriera"

Intervenuto in conferenza stampa dopo il pari per 3-3 dell'Olimpico contro il Torino Danilo Cataldi ha toccato vari temi tra cui quello della Nazionale: "Nazionale? Non ci ho pensato negli ultimi tempi, il centrocampo è composto da giocatori davvero forti a livello internazionale. Nei miei anni di carriera è un mio piccolo dispiacere, ma penso che molto non è stato dipeso da me. Sono giocatori molto validi, auguro il meglio al mister e a tutti i ragazzi. Se dovesse arrivare una chiamata sarei ben contento di accettare".

