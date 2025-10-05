Lazio | Benedetta sosta! Sarri recupera quattro uomini: la situazione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Il campionato di Serie A si ferma di nuovo. La sosta per le Nazionali sarà fondamentale per riconsegnare a Sarri qualche giocatore in più per il rientro di campionato in casa dell'Atalanta (domenica 19 ottobre, ore 18.00). Per l'appuntamento ci sarà sicuramente Guendouzi, che ieri ha scontato il secondo e ultimo turno di squalifica dopo l'espulsione nel derby. Insieme a lui dovrebbe tornare a disposizione Vecino, Marusic e Pellegrini.

L'uguguaiano - spiega Corriere dello Sport - è clinicamente guarito già da una settimana e sta proseguendo il protocollo di riatletizzazione, mentre il montenegrino sta recuperando dalla lesione di basso grado al bicipite femorale sinistro. Nella stessa partita, quella di Marassi col Genoa, s'era fatto male anche il terzino sinistro ex Juve, che ha riportato invece un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro. Salvo imprevisti, torneranno tutti e tre, così come ieri s'è finalmente rivisto in campo anche Lazzari. Restano out Dele-Bashiru e Gigot, entrambi fuori lista.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.