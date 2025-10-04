Lazio, Cataldi: "Sarri è sempre lo stesso martello di prima, dobbiamo seguirlo"

Danilo Cataldi, autore del gol dal dischetto che ha permesso alla Lazio di pareggiare in extremis la sfida col Torino, è intervenuto in conferenza stampa al termine dell'incontro. Tra i vari temi trattati dal centrocampista, il ritorno di Sarri e il rapporto che ha col tecnico: "Sarri l'ho ritrovato come l'avevo lasciato, non è cambiato in nessun modo. È sempre lo stesso martello di prima, lo dobbiamo seguire. Stiamo migliorando ma ci manca ancora qualcosa, volevamo proseguire quanto di buono fatto a Genova. È un peccato. Giocare a due un po' cambia, abbiamo lavorato tanto a tre nell'ultimo periodo. CI vuole un po' di tempo, ho fatto na discreta partita. Il gol? È stato un bel momento, sono stato per il pareggio anche se volevamo vincere. Lavoreremo in queste due settimane per migliorare".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE