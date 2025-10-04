Lazio, Zaccagni salta il Torino: il club svela l'entità dell'infortunio

Fonte: sslazio.it

La Lazio con una nota sul proprio sito ufficiale ha reso note le condizioni di Mattia Zaccagni dopo il risentimento muscolare accusato durante la sessione di allenamento di ieri sera e che vi abbiamo svelato in esclusiva. Il capitano biancoceleste salterà la partita delle 15.00 contro il Torino.

"A seguito di un fastidio emerso durante la seduta di allenamento di ieri e dopo un consulto con lo staff medico nella mattinata odierna, si comunica la non disponibilità di Mattia Zaccagni per la gara Lazio–Torino, a causa di un risentimento muscolare a carico dell’adduttore. Il calciatore si sottoporrà lunedì ad accertamenti strumentali per valutare l’entità del problema".

