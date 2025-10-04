Lazio, Zaccagni salta il Torino: il club svela l'entità dell'infortunio
La Lazio con una nota sul proprio sito ufficiale ha reso note le condizioni di Mattia Zaccagni dopo il risentimento muscolare accusato durante la sessione di allenamento di ieri sera e che vi abbiamo svelato in esclusiva. Il capitano biancoceleste salterà la partita delle 15.00 contro il Torino.
"A seguito di un fastidio emerso durante la seduta di allenamento di ieri e dopo un consulto con lo staff medico nella mattinata odierna, si comunica la non disponibilità di Mattia Zaccagni per la gara Lazio–Torino, a causa di un risentimento muscolare a carico dell’adduttore. Il calciatore si sottoporrà lunedì ad accertamenti strumentali per valutare l’entità del problema".
