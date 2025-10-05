Lazio | Lotito e il mercato "a saldo zero": ecco l'unica strada per lo sblocco totale

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - "L'indice è all'80%. Chiunque si trovi in questa situazione, può vendere e comprare allo stesso prezzo e non ci sono elementi tecnici che impediscano di fare il mercato". Così il presidente Lotito nel pre-partita di Lazio-Torino. Una chiosa poco rassicurante, perché è di fatto l'annuncio di un mercato a saldo zero, quindi non libero.

L'unica speranza di "sblocco totale" in inverno, riporta Il Messaggero, rimangono i crediti pregressi dei diritti TV (12-13 milioni), che si vogliono inserire subito nel bilancio ma che dovranno passare l'esame della nuova Commissione al posto della Covisoc. Il tutto in attesa del nuovo sponsor (Aeritaly o altro al vaglio) che il patron biancoceleste spera di annunciare prima della riunione del 15 ottobre, quella decisiva per la chiusura della trimestrale del 30 settembre.

