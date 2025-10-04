Lazio, Cataldi bacchetta l'arbitro: "Rigore? Come si fa a non darlo in diretta..."

Lazio - Torino termina 3-3 dopo un secondo tempo rocambolesco, con il Torino che prima la riacciuffa e poi segna il gol del vantaggio nel recupero. Nel finale, al 103', Cataldi riporta il risultato in parità grazie a un calcio di rigore. è lui il protagonista della giornata. Intervenuto in conferenza stampa nel post-partita, Cataldi ha commentato il pareggio agrodolce e si è soffermato anche sull'episodio del rigore tra responsabilità, tensioni e decisioni di arbitro e Var. Ecco di seguito le sue parole:

"Il rigore? È una responsabilità che è giusto prendersi in momenti così ed è andata bene. Non sto attento a cose individuali, lo dico in maniera serena. Mi sentivo di tirarlo ed è andata bene. Dispiace solo di aver pareggiato. Se devo vedere le cose positive, questa squadra ha qualcosa, ha un'anima, anche non essendo belli esteticamente abbiamo dimostrato di avere qualcosa di importante. Non è facile fare ciò che abbiamo fatto oggi, ripartiamo da qui. La review del VAR su rigore? Non so perché è durata così tanto, non so come non si possa dare in diretta un rigore del genere. Era netto secondo me. Non è perché sono di parte, ma io avrei fischiato e poi sarei andato a vedere. Il parapiglia si crea perché l'arbitro non ha fischiato subito. Può succedere il parapiglia. Tante piccole cose negli ultimi dieci minuti sono state lasciate andare, ti fanno innervosire. In quei momenti è difficile trattenersi, è normale lasciarsi andare. Sono cose che succedono. Pensavo che sul rigore fischiasse subito".

