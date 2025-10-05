Lazio | Infortunio Rovella, presa la decisione sull'operazione: i dettagli

RASSEGNA STAMPA - La decisione è stata presa: Niccolò Rovella dovrà operarsi. Dopo aver rimandato l'intervento per qualche settimana, nella speranza che la terapia conservativa facesse effetto, il centrocampista finirà ora sotto i ferri, per cercare di risolvere in via risolutiva i problemi legati alla pubalgia. A riportarlo è il Corriere dello Sport, che specifica come dopo l'operazione, che si terrà in questi giorni presso la clinica privata Quisisana, inizierà subito l'iter riabilitativo che dovrebbe durare circa un mese.

