Lazio, Zaccagni out contro il Torino: Sarri sceglie il sostituto

Altra tegola per Sarri. Come vi avevamo anticipato nella giornata di ieri, contro il Torino non sarà disponibile Mattia Zaccagni. Il capitano biancoceleste era stato inserito nella lista nei convocati, ma improvvisamente ha accusato dei problemi muscolari, a cui sono immediatamente seguiti dei primi esami.

Si allunga la lista degli indisponibili, Sarri ha poca scelta. Con molta probabilità sarà Pedro a sostituire l'infortunato Zaccagni. Non si esclude però una possibile partenza a sorpresa dal primo minuto di Gustav Isaksen, nonostante non abbia raggiunto ancora il massimo della forma. C'è anche Tijjani Noslin, il quale spera di potersi ritagliare più spazio.

Per Sarri però il dubbio principale diventa tattico, non tanto su chi prenderà il posto di Zaccagni: senza il capitano, c'è il rischio che il sostituto renda la Lazio più sbilanciata. Proprio per questo, Sarri potrebbe tornare al suo 4-3-3, con Basic e il rientrante Belahyane ai lati di Cataldi e Dia che andrebbe in panchina. Valutazioni in corso, Sarri ha poche ore per scegliere la formazione anti-Torino.

