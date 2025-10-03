FORMELLO - Lazio, si ferma Zaccagni: altri problemi per Sarri

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Lazzari recuperato, tornerà tra i convocati per la partita con il Torino. L'unico riaggregato in gruppo, l'ex Spal ha risolto la lesione al polpaccio, a differenza di Vecino si è rimesso a disposizione partecipando pure alla rifinitura coi compagni. L'uruguaiano, al contrario, sfrutterà la sosta per rimettersi in sesto. L'emergenza in casa Lazio non è finita, anche se stavolta Sarri potrà contare su un cambio in panchina a centrocampo in caso di conferma di 4-2-3-1. Naturalmente Cataldi è sicuro del posto, al suo fianco uno tra Basic e Belahyane, che ha finito di scontare la propria squalifica (Guendouzi tornerà dopo la pausa). Il croato è in vantaggio sul marocchino. Giocherebbero entrambi, invece, qualora il Comandante dovesse tornare al 4-3-3 (per domani è l'opzione meno probabile).

Soprattutto perché bisogna fare grande attenzione alle condizioni di Zaccagni. Lo stop del capitano è la notizia negativa della giornata: è stato inserito tra i convocati, però oggi ha accusato un problema muscolare. La sua presenza è in bilico, anzi, non dovrebbe farcela. In caso di forfait confermato, potrebbe essere rimesso in discussione pure il modulo per non scoprire troppo la fascia sinistra. Da quella parte giocherebbero Tavares e uno tra Pedro e Noslin, calciatori forse considerati troppo offensivi per il 4-2-3-1 da Sarri. Ecco perché tornerebbe prepotentemente in ballo il 4-3-3 con a quel punto sia Belahyane, sia Basic dal primo minuto con la conseguente esclusione di Dia. Tutto in ballo.

Dietro la coppia Gila-Romagnoli, sulle fasce Hysaj e Nuno. Lazzari, appena tornato, è una soluzione in corsa. Non può essere ancora in forma con due allenamenti sulle gambe. In porta sempre Provedel, al momento non sono previsti cambi tra i pali. Davanti, dopo il gol realizzato al Genoa, spazio ribadito a Cancellieri. Dia, pronosticato titolare fino a ieri, deve attendere le scelte tattiche dell’allenatore, più che sugli uomini. Isaksen è l'altra soluzione da utilizzare sulla corsia sinistra, ma anche lui non ha mai giocato una volta titolare dal rientro. Sono out sicuramente Dele-Bashiru (finito pure fuori lista), Pellegrini (distorsione al ginocchio destro) e Rovella, alle prese con la pubalgia. Il regista potrebbe abbandonare la terapia conservativa e optare per l'operazione chirurgica nel caso in cui non dovessero esserci dei miglioramenti sostanziali anche nei prossimi giorni.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Belahyane, Cataldi, Basic; Cancellieri, Castellanos, Pedro. A disp.: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Provstgaard, Patric, Pinelli, Farcomeni, Noslin, Dia, Isaksen, Zaccagni. All.: Sarri.